Sottomarina, giù i platani in via del Boschetto. I cittadini tentano di fermare le motoseghe

Malgrado il sit-in di lunedì pomeriggio con duecento persone a chiedere che i platani di via del Boschetto a Sottomarina venissero salvati, spostando più a sud la nuova rotonda prevista per il comparto, nella mattinata di martedì 28 febbraio gli operai si sono presentati per iniziare il taglio degli alberi. Qualche attivista ha tentato di impedire l'avvio dell'intervento, ma senza riscontro.

A organizzare lunedì la protesta con striscioni e megafoni erano stati i consiglieri di Obbiettivo Chioggia e di Energia civica, assieme a molti residenti sensibili ai temi green, per chiedere all’amministrazione comunale di rivedere la posizione della rotonda e salvare gli alberi.

L'intervento sui platani alla presenza dei manifestanti

Secondo i consiglieri ci sarebbero stati ancora margini per evitare il taglio, decidendo di traslare la rotonda più a sud.

«La manifestazione è riuscita», raccontava Alessandra Penzo di Obbiettivo Chioggia, «eravamo in 200 persone, tutte unite dalla volontà di salvare gli alberi che sono vita per la nostra città. Ho potuto spiegare i motivi del mio dissenso rispetto al progetto e i contenuti della mozione che ho presentato per chiederne una revisione».

«Il progetto iniziale prevedeva la rotonda più a sud, dove c’è il rudere dell’ex Ciquito, ora invece con un colpo di coda è stato disposto l’abbattimento degli alberi quando in realtà la rotonda sarà l’ultimo degli interventi previsti dalla convenzione e quindi non c'è alcuna fretta».