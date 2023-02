Morto a 19 anni, il gemello sotto choc: «Mi sono tuffato e l’ho preso, ma era tardi»

«Non ho visto mio fratello arrivare all’appuntamento e sono tornato indietro per cercarlo, quando ho visto l’auto mi sono gettato in acqua e sono riuscito a sollevarlo e portarlo fuori». Una forza sovrumana, da solo, di notte, nelle acque gelide di un canale.

Riccardo Andreetta è il fratello gemello di Gabriel, il 19enne di Fossà che ha perso la vita sabato notte nelle acque del canale Grassaga. Li legava il codice genetico e la sintonia di due fratelli che erano sempre insieme dalla nascita.

Verso l’1.40 è toccato a lui estrarre da solo il fratello dalla Peugeot 208 rovesciata nel canale di via Fossà. Poco dopo sono sopraggiunti i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118. Ma non è stato possibile salvarlo. Riccardo era già arrivato all’appuntamento con alcuni amici nella frazione di Calvecchia quando ha iniziato a temere per il fratello che ancora non era arrivato, visto che era dietro di lui.

Quando i soccorritori, chiamati nel frattempo, sono arrivati sul posto, Riccardo implorava loro di salvarlo. Ha raccontato di essersi subito tuffato perché l’auto rovesciata era vicina a riva. E con le sue forze è riuscito a portarlo fuori dall’acqua. Sono arrivati anche i genitori da casa, che dista meno di due chilometri. Una famiglia, papà Michele e mamma Marta con il figlio Riccardo, distrutti davanti al corpo senza vita di Gabriel.

A stento i sanitari e i vigili del fuoco hanno convinto Riccardo a trovare riparo nel mezzo dei pompieri, bagnato e sotto choc.

Gabriel ha imboccato la semicurva lungo via Fossà che fiancheggia il canale Grassaga fino al ponte Alto tra Ceggia e San Donà. A circa metà del tratto di strada, priva di guardrail, senza linea di mezzeria, ha perso il controllo della vettura. Gli amici si chiedono come sia potuto accadere. Nessun segno di frenata sull’asfalto. Solo il finestrino lato passeggero aperto, forse per una distrazione precedente. Il vento soffiava fortissimo, potrebbe aver perso il controllo dell’auto sotto le folate su una strada abbastanza dissestata con degli avvallamenti.

L’auto è sotto sequestro e anche la salma non è ancora a disposizione dei familiari per le esequie. Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso.

Ieri gli amici si sono ritrovati ancora per parlare e cercare di stemperare le tensioni accumulate. Matteo Zoggia, molto amico dei due gemelli, un anno più giovane: «Per la nostra compagnia è davvero difficile superare questo momento. Con Riccardo abbiamo parlato, ma senza affrontare i momenti più tragici dell’incidente, per rispetto. Sta cercando di farsi forza, con i genitori, perché ha anche una sorella, Anna, più piccola. Tutti assieme devono andare avanti e noi li aiuteremo in tutti i modi. Gabriel era una persona fantastica, un ragazzo posato, proveniente da una famiglia per bene. Sabato io non sono andato a Fossà, so che erano andati tutti a festeggiare un compleanno in casa, poi dovevano andare a Calvecchia per salutare altri amici. Una serata normale tra ragazzi che non frequentano i locali, che preferiscono stare assieme in compagnia. Ma Gabriel purtroppo non è arrivato e adesso aspettiamo tutti le esequie per l’ultimo commosso saluto».