Uccise una donna in auto, a 80 anni condannato ai lavori di pubblica utilità

Un anno di pena patteggiata, commutata con il lavoro di pubblica utilità, quale responsabile dell’incidente che costò la vita a Zita Rampado, 77 anni di Robegano. Nello stesso schianto restò gravemente ferita una amica della vittima. Così ha deciso il gip di Venezia per F.M., 80 anni di Robegano, condannato per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime. All’imputato è stata inflitta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sempre per un anno.

La mattina dell’8 luglio 2020 l’anziano stava procedendo lungo via XXV Aprile, tratto della Provinciale 38 Mestrina, verso Robegano, alla guida di una Mercedes E200, a una velocità stimata di 78 chilometri all’ora, quando, giunto all’altezza di un’ampia curva a destra in prossimità del civico 119, “perdeva il controllo del veicolo e invadeva la corsia di marcia a sinistra, in violazione degli articoli 141 e 143 del Codice della Strada (che impongono al conducente, rispettivamente, di conservare il controllo del proprio veicolo e di circolare sulla parte destra della carreggiata)” ha scritto il sostituto procuratore nella sua richiesta di rinvio a giudizio “spiccata” al termine delle indagini preliminari.

Purtroppo, proprio in quel mentre, nella corsia opposta, in direzione Maerne, sopraggiungeva la Smart Fortwo condotta da A.C. e nella quale era trasportata, sul sedile del passeggero anteriore, Zita Rampado: a causa del terribile impatto tra le parti frontali sinistre dei due mezzi, la piccola utilitaria, dopo una rototraslazione antioraria, è finita all’interno del fossato a bordo strada, con conseguenze drammatiche.

Le due anziane sono state estratte a fatica dalle lamiere contorte della loro auto dai vigili del fuoco di Mestre, ma per la signora Rampado non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i politraumi subiti: è spirata poco dopo il suo arrivo, in condizioni disperate, all’ospedale dell’Angelo, dov’era stata subito trasportata dai sanitari del Suem. La conducente invece si è miracolosamente salvata, ma anche la sua vita è rimasta per giorni appesa ad un filo e ha riportato lesioni molto serie. Pressoché illeso, invece, l’imputato.

Il magistrato ha anche disposto una consulenza tecnica cinematica per accertare la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro e il perito incaricato, l’ing. Mario Piacenti, ha concluso che l’unica causa del sinistro, per citare la perizia, “è individuata nel comportamento di F.M. che, per cause non individuabili, perdeva il controllo del proprio veicolo finendo per invadere l’opposta corsia di marcia”, aggiungendo anche che “non sono invece emersi elementi di censura per quanto riguarda la condotta della signora Costantini, che stava procedendo a una velocità di 62 chilometri all’ora, ampiamente entro i limiti, e che al momento dell’insorgenza della turbativa, rappresentata dalla Mercedes in invasione di corsia, non aveva tempi e spazi adeguati per porre in atto un’efficace manovra di emergenza”.

I congiunti di Zita Rampado sono già stati da tempo integralmente risarciti e non si sono quindi potuti costituire parte civile nel processo.