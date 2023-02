Tornano i ladri in cavana tra Caorle e Concordia: rubato un motore da 8 mila euro

Tornano i predoni delle barche, allarme nelle valli tra Concordia e Caorle, dove sono ormeggiate molte imbarcazioni. I banditi hanno fatto irruzione in due cavane: dalla prima non hanno portato via nulla, ma una volta nella seconda, hanno raggiunto una bricola sul Nicesolo a cui era assicurato un natante da 6 metri di proprietà di un residente a Brugnera.

Una volta saliti sull’imbarcazione hanno staccato e portato via un motore nautico del valore di 8 mila euro e poi si sono dileguati, coperti dal buio.

Il proprietario dell’imbarcazione è furioso. «La barca è il regalo che mi fanno fatto i miei genitori e mia nonna, dopo anni di sacrifici» ha raccontato «per cui se succede qualcosa alla mia imbarcazione mi toccano sul piano personale. Sono molto amareggiato per il furto subito e per i danni che i ladri hanno provocato facendo irruzione nella cavana. Mi sono rivolto ai carabinieri per la denuncia. Confido che il motore venga ritrovato».

Due mesi fa, nel fine settimana del 18 dicembre, ignoti avevano rubato almeno tre motori da altrettante barche ormeggiate, sempre nella medesima zona. «Penso possa trattarsi di una banda specializzata» conclude il derubato «che poi rivende questi motori all’estero. Mi spiace solo che in comune di Concordia non funzioni la telecamera posizionata al ponte di Sindacale. Avrebbe potuto inquadrare i malviventi».

Questa tesi è però smentita seccamente dall’assessore alla sicurezza concordiese, Simone Ferron. «Non risultano pecche, di alcuna natura, al nostro sistema di videosorveglianza».