Mestre, mimose in fiore. I cittadini si mobilitano per salvarle dal “sacco” degli ambulanti

Le due piante di via Cappuccina sono fiorite, AmicoAlbero sta organizzando il presidio per metterle al riparo dagli “abusivi” che per la Festa della Donna, l’8 marzo, le spogliano lasciandole “nude”

Marta Artico