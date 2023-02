Commercio abusivo e contraffazione, premio alla polizia locale di Venezia

Un riconoscimento di prestigio per la Polizia locale di Venezia: nell'ambito del Premio 2022 “Anci Sicurezza urbana” è stata infatti conferita una menzione speciale al Goac (il Gruppo Operativo Anticontraffazione) del Corpo. La cerimonia di premiazione, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, si è svolta lunedì mattina, a Roma, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. A ricevere il riconoscimento l'assessore comunale alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, accompagnata dal comandante generale della Polizia locale, Marco Agostini e dal responsabile del Goac, Gianni Franzoi. Il Progetto GOAC Anci, che nella fase iniziale ha finanziato le attività con il pagamento di 500 ore straordinarie degli operatori, ha permesso di effettuare, da maggio ad ottobre 2021, circa 300 attività di sequestro di prodotti illecitamente posti in vendita nel centro storico veneziano. Nel 2022 il programma è proseguito con risorse proprie, consentendo l’azzeramento della vendita di prodotti contraffatti nella città antica. Oltre alle attività operative sono stati allestiti gazebo informativi, soprattutto volti ad informare i più giovani sui rischi connessi alla commercializzazione di merci non sicure e contraffatte.

«Al sindaco e alla Polizia locale – ha dichiarato l’assessore Pesce - viene in primo luogo indirizzata una richiesta di sicurezza articolata, che necessita di risposte immediate e nel contempo complesse. Una sicurezza urbana capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura. Il riconoscimento di oggi alla nostra Polizia locale è l’attestazione di professionalità e capacità. È stato per me motivo di orgoglio accompagnare il Comandante e il Vicecomandante operativo a questo evento».