Sicurezza per pedoni e ciclisti a Tessera, flash mob sulle strisce

Nella domenica ecologica del 26 febbraio a Tessera è stato organizzato un flash mob di cittadini per sollecitare, in occasione della Giornata nazionale di mobilitazione della Fiab per le zone 30, la riduzione del traffico nel centro del paese. Uomini, donne, anche anziani e bambini si sono mobilitati con cartelli che chiedono un traffico che corra a bassa velocità nel centro del paese e la realizzazione della pista ciclabile tra Tessera e Campalto. Un intervento finanziato dal Comune con 4 milioni di euro e in via di progettazione. Ma i cittadini chiedono si acceleri il via ai cantieri visto che Tessera è penalizzata dal traffico da e per l'aeroporto e vedrà anche i cantieri per stadio e palazzetto. Oggi attraversare la Triestina sulle strisce pedonali è un'impresa. (testo Mitia Chiarin, video Agenzia Pòrcile)

02:21