Esce di strada e finisce nel canale, morto un ragazzo di 19 anni

È uscito di strada piombando nel canale Grassaga a San Donà alle 3 di domenica notte. Gabriel Andreetta, 19 anni di Fossà, ha perso la vita in un tragico incidente stradale in via Fossà, lungo il canale che si collega alla frazione di San Donà.

Gabriel Andreetta

Era al volante di una Peugeot 208 che è finita nel corso d'acqua a fianco della strada che si imbocca da Ceggia per raggiungere Fossà.

Il recupero della Peugeot condotta da Gabriel Andreetta, che ha perso la vita a 19 anni

Lo ha estratto diversi minuti dopo il fratello che non lo ha visto ritornare a casa e lo precedeva di poco in auto. Si è immerso per estrarlo dall'abitacolo, ma era ormai troppo tardi.

Il punto lungo il canale Grassaga in cui ha perso la vita il 19enne (foto Vianello)

Sul posto i vigili del fuoco di San Donà, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il giovane che è purtroppo spirato lungo la riva del canale.