Ateneo Veneto, inaugurazione dell’anno accademico con la virologa Ilaria Capua

Mattinata all’insegna della divulgazione scientifica all’Ateneo Veneto a Venezia, dove ha avuto luogo la 211esima inaugurazione dell’anno accademico. Ospite d’eccezione la virologa Ilaria Capua che già una decina di anni fa aveva partecipato all’evento. Rientrata da poco in Italia, Capua ha scelto il Veneto come prima meta in cui tornare a parlare in pubblico, “è una regione che mi ha dato tanto” spiega salutando la sala gremita.

La virologa ha sottolineato in apertura che non avrebbe parlato del Covid, “basta - dice -, la situazione la conosciamo. Le malattie procedono per cicli. Abbiamo convissuto con altre patologie, tra cui il morbillo. Conviveremo anche con il Covid. Le pandemie sono eventi. Ci sarà un prima e un dopo”, spiega prima di cominciare a parlare di salute circolare.

“Dobbiamo capire che siamo parte di un sistema, non il vertice ma solo delle pedine. E dobbiamo comportarci come delle pedine intelligenti, altrimenti le nostre azioni ci si ritorceranno contro”.

Tra le sue parole hanno trovato spazio crisi alimentare, inquinamento atmosferico e dei mari, micro plastiche e antibiotico resistenza.