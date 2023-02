Mestre scende in strada contro il degrado: la partenza del corteo, raccoglimento per una vittima

Il corteo partito dalla stazione di Mestre: "Riprendiamoci la città". Poi un minuto di raccoglimento nel punto in cui lo scorso 19 giugno Keule Dembele è stato ucciso, in via Dante. Uno scroscio di applausi è poi seguito ai girasoli fissati là dove il giovane perse la vita (video Pòrcile)

01:46