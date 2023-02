"La strada" di Giorgio Gaber: è la risposta di Maurizio e Angela, residenti di via Cappuccina

In tanti hanno risposto all'appello a scendere in piazza per dire "no" al degrado e alla criminalità di Mestre. Compresi Maurizio e Angela, che con una chitarra, un ukulele e due grandi sorrisi hanno spiegato la loro risposta alla domanda di tutti i mestrini: che fare? (video Lorenzo Pòrcile)

00:42