Dimise dal pronto soccorso di San Donà Debora Berto, chiesto il processo per il medico

La 45enne di Torre di Mosto pochi giorni dopo le dimissioni è stata stroncata da un infarto. La Procura contesta al dottore gravi errori e omissioni: la paziente si sarebbe potuta salvare

Il pubblico ministero della Procura di Venezia, Federica Baccaglini, a conclusione delle indagini preliminari del procedimento penale per malpractice medica per la tragica, prematura ed evitabile morte della quarantacinquenne commerciante di Torre di Mosto, ha chiesto il rinvio a giudizio, per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, per il medico del Pronto soccorso dell’ospedale di San Donà di Piave dell’Asl 4 Veneto Orientale che l’aveva dimessa, nonostante i già chiari sintomi dell’infarto che l’avrebbe poi stroncata, in casa, pochi giorni dopo: si tratta di G. B., 36 anni, residente nel centro storico di Venezia.

Il Sostituto procuratore imputa al sanitario di aver causato il decesso della paziente, avvenuto per «arresto cardio-respiratorio conseguente ad infarto miocardio acuto indotto da trombosi della coronaria discendente anteriore», per “colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle Linee Guida Europee in tema di Metodologia Accertativa e Criteriologia Valutativa in casi di Responsabilità Professionale Medica nonché delle raccomandazioni della buona pratica clinica in emergenza” per citare la richiesta, riscontrata dal Gip, Daniela Defazio, con la fissazione dell’udienza preliminare del processo per il prossimo 10 luglio 2023, alle 11, nella Cittadella della Giustizia di piazzale Roma.

La donna, l’11 dicembre 2020, alle 10.40, aveva fatto accesso al Pronto Soccorso di San Donà lamentando, sempre per citare l’atto del magistrato, «algie all’avambraccio e polso sinistri da qualche giorno, con lieve impotenza funzionale senza dolore alla palpazione».

L’imputato tuttavia «ometteva di indagare eventi scatenanti o che precedono l’inizio della sintomatologia, la qualità del sintomo e la severità, non attenendosi dunque alle raccomandazioni della buona pratica clinica in emergenza” prosegue il Pm. In particolare, nonostante la sussistenza di un “dolore persistente localizzato in una sede tipica di irradiazione del dolore toracico e in assenza di elementi clinico documentali che ne attribuissero la sussistenza a un processo infettivo-infiammatorio locale», il medico «non eseguiva gli accertamenti laboratoristici (dosaggio troponina) e strumentali, l’Ecocardiogramma, non attenendosi dunque alle Linee Guida Esc 2015».

Omissioni fatali perché tali accertamenti, prosegue la dottoressa Baccaglini, «avrebbero permesso, con elevata probabilità, di diagnosticare una sindrome coronarica acuta: la diagnosi precoce di infarto avrebbe consentito l’immediato ricovero ospedaliero con esecuzione di procedura di angioplastica primaria che avrebbe consentito, con criterio di elevata probabilità, di evitare il decesso».

Invece, dopo neanche due ore dal suo arrivo in pronto soccorso, alle 12.30 di quello stesso giorno, il dottore, inquadrando e gestendo la problematica come di natura ortopedica e non cardiaca, ha frettolosamente dimesso la signora Berto con la diagnosi di “brachialgia”, prescrivendole una terapia farmacologica antidolorifica per cinque giorni e una risonanza magnetica al rachide cervicale, fissata per il 16 dicembre, e rimandandola al suo medico di base.

Il resto è tristemente noto. Il 16 dicembre alle 12.45, Debora Berto ha accusato un malore nella sua abitazione, accasciandosi su un tavolo. Nonostante gli immediati soccorsi non c’è stato nulla da fare.

I familiari avevano espresso da subito tutte le loro perplessità su come il caso della loro congiunta era stato affrontato al Pronto soccorso sandonatese: attraverso il responsabile della sede di San Donà, Riccardo Vizzi, per fare piena luce sui fatti ed eventuali responsabilità mediche, si sono quindi affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che, vagliando la documentazione clinica disponibile, ha subito rilevato profili di malpractice.