Jesolo, lacrime e tanti ricordi al funerale di Giorgio Stringhetta

Gli amici di sempre hanno sorretto il feretro all'interno della chiesa di Jesolo Paese già gremita di persone, alle 14.30 del 23 febbraio per l' ultimo saluto a Giorgio Stringhetta, il 38enne di Jesolo morto sabato 18 mattina nel tragico incidente stradale di via Ca' Gamba.

La comunità di Jesolo si è raccolta attorno alla famiglia di Stringhetta, la compagna Giada Simeoni con il figlio Ythan di neanche 4 anni, la mamma Paola, la sorella Elisa e tutti i parenti.

Don Gianni, parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Jesolo Paese, ha celebrato la messa leggendo alcuni brani del Vangelo sulla resurrezione di Cristo e la sua morte interrogando il Signore. E poi ha parlato direttamente ai fedeli ricordando soprattutto la figura di Giorgio, la sua vita a Jesolo. Ancora giovanissimo, aveva perso il papà ed era cresciuto non senza difficoltà rimboccandosi le maniche e impegnandosi ogni giorno, assieme alla mamma e la sorella, una famiglia molto unita e rispettata a Jesolo.

Giorgio era una persona solare che aveva una buona parola per tutti, come ha ricordato il monsignore, un lavoratore serio e professionale e soprattutto un padre e compagno affettuoso che amava la sua famiglia.

Tanti hanno trattenuto a stento le lacrime e molti hanno pianto nel ricordare frammenti di vita vissuta con lui in tanti anni. C'era anche il sindaco di Jesolo al funerale, Christofer De Zotti, amico di Giorgio sin dall'infanzia. E poi colleghi di lavoro e altri amici, perché Giorgio aveva vissuto intensamente la sua vita a Jesolo lasciando un bel ricordo in tutti quanti lo hanno conosciuto.

In primavera sarebbe tornato a lavorare al ristorante al Torcio, dove già aveva lavorato anni addietro. I titolari lo aspettavano con lo stesso entusiasmo a una stima rimasta intatta dopo molto tempo.

Ma sabato 18 febbraio mattina in via Ca' Gamba è finito tutto. Giorgio era al volante di una Opel Corsa che nella direzione del lido si è schiantata contro un platano. Un amico ha letto in chiesa una lettera a lui dedicata. E si è soffermato sul fatto che Gorgio aveva appena trovato la realizzazione come padre in famiglia e nel lavoro, andandosene proprio nel momento migliore della sua vita. Anche Romina Ceccato, presidente dell'associazione "Alba Luci sulla buona strada", che tutela le famiglie delle vittime di incidenti stradali, si è unita al lutto della famiglia di Giorgio: "Siate forti per il piccolo Ythan in questo momento così duro, come avrebbe voluto il suo papà".