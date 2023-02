Arrivata a Venezia la porta della conca di Malamocco del Mose

Nella mattinata di giovedì 23 febbraio la porta della conca di Malamocco è arrivata nel cantiere del Mose a Pellestrina. La porta è stata trasportata via mare da Monfalcone dove è stata realizzata dal gruppo Cimolai. La prossima settimana sarà posizionata nell'alloggiamento della struttura.

La conca di Malamocco sarà operativa dal prossimo autunno e consentirà alle navi di transitare nella bocca di porto di Malamocco anche quando il Mose sarà in funzione. Fino ad ora infatti, con le barriere alzate, le navi erano costrette ad aspettare. Attraverso la conca ora le navi potranno passare. Riparte così il cantiere sospeso dopo i danni causati dalla mareggiata del 2015. Come noto attraverso le conca però non potranno passare le navi più grandi, a causa di un errore iniziale di progettazione.