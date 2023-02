Venezia, ecco come lavorano i cani antidroga della polizia locale con i loro conduttori

Si chiamano Quad, Coco e Warus e sono i tre cani antidroga della polizia locale di Venezia che, assieme ai loro conduttori, effettuano controlli giornalieri in tutto il territorio comunale. Nel video del Comune di Venezia, il vice commissario Matteo Bracciatelli, responsabile dell'Unità cinofila, presenta l'attività. Il nucleo è composto da tre conduttori con i relativi cani antidroga. A Quad, Coco e Warus si aggiungerà un quarto cane, il cui arrivo è stato confermato in queste ore. Nel corso del 2022 sono stati sequestrati oltre 4,5 chilogrammi di sostanza stupefacente: 675 grammi di marijuana, oltre 3 chili di hashish, 309 grammi di cocaina, 184 grammi di eroina. In questo inizio 2023 sono stati sequestrati già oltre 705 grammi di droga, con prevalenza di hashish ed eroina.

03:45