Lavoro nero al Carnevale, la Cgil fa quadrato

Cgil Venezia e Filcams Cgil di Venezia intervengono sul lato “nero” del Carnevale di Venezia emerso dai controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza. «Condanniamo duramente le situazioni di irregolarità emerse per molte lavoratrici e lavoratori durante il Carnevale. Non possiamo accettare che venga normalizzata una situazione per cui il fabbisogno di lavoro dei giorni di festa venga visto come un “lavoretto"», dichiarano Daniele Giordano, Segretario Generale CGIL Venezia e Caterina Boato, Segretaria Genrale FILCAMS CGIL Venezia. E proseguono: «Chi offre prestazioni a questi eventi sono spesso lavoratrici e lavoratori già precari, che necessitano a maggior ragione di essere tutelati. Il lavoro nero rappresenta una condotta disonesta anche nei confronti di chi opera nella legalità, con costi maggiori, alimentando una competizione che scarica sempre più il taglio dei costi su lavoratrici e lavoratori. La maggior affluenza turistica legata al carnevale non può essere occasione di profitto solo per i furbetti, ma deve piuttosto essere un’occasione culturale ed economica per tutta la città». Il messaggio del fronte sindacale è chiaro: «L’industria turistica e dei grandi eventi non può continuare a vivere sulle spalle di chi lavora».