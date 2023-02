Incidente all’incrocio, traffico in tilt a Mestre

Incidente tra due auto all’incrocio tra via Ca’ Rossa e via Vespucci. L’incidente avvenuto verso le 18 di mercoledì ha mandato in tilt la viabilità in uno degli incroci più trafficati del centro di Mestre. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e operatori del Suem 118. Le due auto erano finite incastrate. Liberati i due conducenti rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave