Smog, va sempre peggio. Ancora allerta rossa e domenica stop alle auto in centro a Mestre

Nuova domenica ecologica domenica 26 febbraio con blocco totale del traffico nel centro di Mestre, fatta eccezione per i mezzi autorizzati, come deciso al Tavolo tecnico zonale metropolitano. Si tratta di un pacchetto di misure straordinarie per contenere l'inquinamento atmosferico.

Inquinamento a livelli record

Inquinamento che si è confermato a livelli record: da sabato 18 nella parte centrale della provincia di Venezia vige l’allerta rosso e i medici hanno sconsigliato gli sport all’aperto.

L'Amministrazione comunale ha definito, con un'ordinanza pubblicata venerdì 21 ottobre, le prossime giornate del 2023, frutto di un confronto con le associazioni di categoria: saranno il 26 marzo e il 16 aprile 2023.

Dal mese di ottobre 2022 e fino al 30 aprile 2023 infatti, sono entrate in vigore le norme dettate dall'Accordo di Bacino Padano, firmato dalle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte per definire modalità comuni a tutta la Pianura Padana per l'adozione di limitazioni e divieti nel settore trasporti, combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e agricoltura. Obiettivo: contenere i superamenti del valore limite giornaliero del Pm10.

La zona vietata e gli orari

Il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle 8:30 alle 18:30 nell'area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l'uscita "Marghera" ed il cavalcaferrovia di Mestre, dalla S.R. 11, da San Giuliano ("via Orlanda" nel tratto tra gli svicoli in località San Giuliano e l'innesto alla S.R. 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà.