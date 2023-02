La roulette russa per attraversare la Romea a Sant'Anna di Chioggia: il video-denuncia del Comitato cittadino

Pedoni che fanno lo slalom in Romea in mezzo alle auto e ai camion. Lo mostra con chiarezza il video realizzato dal Comitato cittadino di Sant’Anna per denunciare la mancanza di un passaggio pedonale regolamentato da semaforo a chiamata che costringe ciclisti, pedoni e anche molti disabili, stante la non fruibilità del sottopasso, ad attraversare nei pochi istanti in cui il semaforo rosso blocca il traffico della direzione principale mentre sfrecciano però le auto dalle laterali. Un pericolo continuo che peggiora quando la nebbia rende la visibilità quasi azzerata. (testo Elisabetta Boscolo Anzoletti, video Comitato cittadino di Sant'Anna)

01:47