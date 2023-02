Ventimila in piazza per il Carnevale di Salzano

Salzano torna a essere al centro di uno dei Carnevali più animati della provincia. In 20 mila si sono assiepati domenica pomeriggio nel centro del capoluogo per assistere al Carnevale della Monica organizzato dalla locale Pro loco. Undici carri e nove gruppi a piedi, alcuni provenienti da fuori provincia, hanno allietato grandi e piccini. Le strade della zona sono state prese d'assalto, c'è chi ha dovuto parcheggiare lontano rispetto al centro per il grande afflusso. Dopo tre anni, dunque, il centro è tornato ad animarsi di maschere e lo spettacolo è stato garantito. Nessun problema di ordine pubblico; carabinieri, uomini della polizia locale Unione del Miranese e protezione civile hanno lavorato tutto il pomeriggio per permettere che tutto funzionasse a dovere (Alessandro Ragazzo)

