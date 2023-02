Domani sciopero nazionale dei mezzi, garantite fasce orarie essenziali

Quella di domani sarà una giornata nera per i trasporti. Il sindacato Usb lavoro privato ha annunciato un'ampia mobilitazione a partire dallo sciopero nazionale di 24 ore del settore del trasporto pubblico per venerdì 17 febbraio 2023.

Tra le richieste del sindacato ci sono la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, con conseguente congelamento dei prezzi dei beni primari e dei combustibili; il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neoassunti; maggiore sicurezza dei lavoratori e del servizio con l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e, infine, il salario minimo per legge di 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato.

Lo sciopero riguarderà tutti i mezzi. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). Per il Veneto non è finita qui, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del 19 febbraio 2023 è stato indetto uno sciopero del personale mobile di Trenitalia che potrà coinvolgere i treni Regionali veneti e delle regioni limitrofe. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, ma non interessa i treni a lunga percorrenza.

Tutte le informazioni aggiuntive su Trenitalia.