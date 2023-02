Portogruaro, bocciato il bilancio in Consiglio. Mozione di sfiducia al sindaco Favero

Messa in stato d’accusa contro il sindaco di Portogruaro, Florio Favero. Consiglio comunale mercoledì sera, 15 febbraio, sull’orlo della crisi dopo la bocciatura del bilancio previsionale. Il provvedimento non è passato. Solo 8 i voti favorevoli e 9 i contrari. Decisivi i tre voti contrari del Gruppo misto, fuoriusciti da Lega e Centro, i quali appoggiano in forma esterna la giunta.

Mercoledì sera però hanno valutato non esserci le condizioni per il voto a favore. Così i sei rappresentanti della minoranza Civici e Democratici hanno presentato alla segretaria comunale la mozione di sfiducia contro il sindaco, a norma di regolamento.

Un asso di briscola che l’opposizione ha tirato fuori dopo la bocciatura del bilancio. Uno stop che non era previsto. Vero è che la maggioranza non aveva i numeri, ma sembrava che il Gruppo misto potesse astenersi. Mozione da discutere a marzo. Si parla del 2 marzo come data ma è tutto da valutare.