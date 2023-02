Chioggia, 400 kg di vongole scaricati in anticipo e in luogo non autorizzato: scattano multa e sequestro

I Carabinieri della motovedetta di Chioggia, nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione delle violazioni in materia di trasporto e commercio dei prodotti ittici, hanno sequestrato 400 kg di vongole di mare.

Verso le 3, i militari hanno notato rientrare in porto una motopesca che andava ad ormeggiarsi alla banchina di Punta Poli. Osservandola, hanno notato che l’equipaggio sbarcava dal peschereccio diversi sacchi traforati contenenti molluschi e contestualmente li caricava su un furgone in sosta lungo la banchina.

A quel punto i carabinieri intervenivano e procedevano ad un controllo, rinvenendo complessivi 40 sacchi di vongole di mare della specie “chamelea gallina”.

Il comandante e proprietario della motopesca per quel lotto di molluschi bivalvi esibiva la prevista documentazione valida anche a fini della tracciabilità. Tuttavia, avendo sbarcato le vongole anticipatamente rispetto all’orario minimo di inizio delle operazioni stabilito alle 8 e avendo effettuato l’attività al di fuori dell’area consentita del Punto di sbarco molluschi, avendolo fatto in luogo sanitariamente non controllato, è stato sanzionato per la violazione dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia e del Codice della Navigazione. E’ stata inflitta una sanzione pecuniaria amministrativa di 2.500 euro.

Le vongole di mare, con valore commerciale al consumatore finale stimato in euro 2.400, sono state sottoposte a sequestro amministrativo e, poiché ancora vive, fatte rigettare in acqua per il ripristino del ciclo vitale.