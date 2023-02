Ancora una spaccata a Mestre: due ladri al salone Ricci di Corso del Popolo

Nuova spaccata nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 febbraio a Mestre. I ladri questa volta hanno visitato il salone Ricci di Corso del Popolo, una delle attività storiche della città da quarant’anni a Mestre.

Ad entrare in azione sono state due persone. Mentre uno faceva da palo controllando la situazione sotto i portici del Corso, l’altro si è infilato sotto la grata a protezione della porta di legno d’ingresso al salone. La porta è stata sfondata probabilmente con un calcio.

Il salone di Corso del Popolo visitato dai ladri

I due se ne sono andati pochi minuti dopo, portandosi via il computer e poche decine di euro delle mance. Si tratta dell’ennesima spaccata in centro a Mestre. In questo caso i due sono stati ripresi da una telecamera esterna di sorveglianza e sono entrati in azione con il volto coperto da un cappuccio.