Incidente fra camion in A4, code fra San Stino e Portogruaro

Un banale incidente stradale tra camion, avvenuto dopo il tramonto, ha provocato rallentamenti in autostrada A4, nel tratto compreso tra le uscite di San Stino e Portogruaro, in direzione di Trieste. Il settore è a due corsie. Non si segnalano feriti.

Uno dei due mezzi ha perduto parte del carico che è finito sulla corsia di marcia lenta e in parte anche sulla corsia di emergenza. Il recupero lo stanno completando, in questi minuti, gli addetti della concessionaria Autovie Venete. Infoviaggiando parla di rallentamenti che stanno riguardando una parte della carreggiata Est, nei comuni di San Stino e Cessalto. La A4 resta aperta. Poco dopo il luogo dell'incidente, un chilometro più avanti, è segnalato un veicolo in panne.