A Ca’ Foscari 3,3 milioni di euro per finanziare i progetti di ricerca Marie Curie

Da Dante al razzismo in Europa, dal cambiamento climatico alla guerra ibrida, dalla dieta dei Maya all’industria dei fertilizzanti a Porto Marghera. Sono ben quattordici i progetti di ricerca dell’Università Ca’ Foscari che hanno vinto i finanziamenti europei “Marie Skłodowska-Curie” per un totale di 3,3 milioni di euro.

Le ricerche saranno sviluppate da studiosi di 6 nazionalità, quasi tutti provenienti da istituzioni di ricerca estere (ben 4 dal Regno Unito, 4 dalla Francia).

Grazie all’attenzione dell’ateneo per questi finanziamenti competitivi internazionali, la comunità di “Marie Skłodowska-Curie” fellow cafoscarini è cresciuta e conta oggi 158 ricercatrici e ricercatori.

Ca’ Foscari è stata apripista in Italia per quanto riguarda le opportunità di carriera dei vincitori di Marie Curie. Grazie al PNRR e al programma ministeriale Giovani Ricercatori, ad esempio, i candidati alle “Marie Curie” valutati come eccellenti ma non finanziati dalla Commissione europea possono essere reclutati dall’ateneo come ricercatori a tempo determinato.

Queste borse di ricerca si distinguono tra tipologia Global (due anni di ricerca all’estero e rientro a Ca’ Foscari per un anno) e le European Fellowship (due anni di ricerca a Ca’ Foscari).

Tra i vincitori della prima l’’italiana Ilaria Sicari, tra Standford e Venezia studierà l'intenso traffico culturale attraverso la Cortina di Ferro durante la Guerra Fredda. Ma anche Maryam Aslany, iraniana, arriva dall’Università di Oxford e spenderà due anni alla Yale University. Studierà i modelli sociali ed economici di adattamento al cambiamento climatico e per farlo prenderà in considerazione, in primo luogo, le aree rurali dell’India.

Giovanna Corazza, in partnership con l’Università di Notre Dame, Stati Uniti, indagherà sul ruolo della geografia e della cartografia nella Commedia di Dante.

Lorenzo Feltrin si occuperà della diffusione e concentrazione di fosfati nell’ambiente lagunare. Partirà e si concentrerà specialmente su uno degli impianti industriali più importanti d’Europa, il complesso industriale di Porto Marghera. La fellowship è in collaborazione con il Geneva Graduate Institute.

Maurizio Geri studierà, con un’esperienza al Centro Studi e Sperimentazioni Marittime della NATO alle spalle, l’utilizzo di Tecnologie Emergenti e Perturbanti (ETDs) e risorse energetiche nelle tattiche di guerra russe nel Mediterraneo.

Enrico Emanuele Prodi viene dall’Università di Oxford. Spenderà il tempo della sua Global Fellowship tra Harvard e Ca’ Foscari. Produrrà un’edizione critica delle opere sulla Retorica di Gregorio di Corinto, grammatico bizantino del XII secolo.

Mattia Brancato, farà ricerca sull’insegnamento della scienza in epoca coloniale. Il focus sarà sull’utilizzo strumentale della cultura da parte europea, attraverso il mezzo delle Missioni Gesuite. Passerà due anni alla prestigiosa Harvard University per completare la sua fellowship. E ancora, Lorena Natalia Zorilla, spagnola e argentina, dopo aver fatto ricerca al Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnica in Argentina studierà l’origine delle finzioni letterarie sulla parità di genere nella cultura filosofica del diciottesimo secolo.

Samuele Mazzolini, italo-ecuadoriano proveniente dall’Università della Calabria, si occuperà di populismo ed istituzioni in America Latina, comparando i casi di Ecuador ed Argentina e lavorando all’Università dell’Ecuador.

Tra i vincitori di European Fellowship, Chloè Berut, dalla Francia, studierà l’interconnessione dei sistemi sanitari in Europa. Ma anche Vilane Gonçalves Sales, brasiliana, dall’Università di Berna verrà a Ca’ Foscari per studiare, attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale, l’impatto dell’innalzamento dei mari sul settore alberghiero.

Armelle Le Herou si dedicherà alla filologia greca pre-umanistica. Lo scopo della sua ricerca sarà dimostrare l’esistenza di una vasta conoscenza e circolazione dei testi greci nell’Occidente medioevale, ben prima dell’Umanesimo, sfatando così un comune mito.

Goran Petrovic, di nazionalità belga e serba, affronterà le dinamiche identitarie di razzismo culturale in Europa. Per farlo utilizzerà una lente psicoanalitica applicata ad uno studio comparato di stampo politico e Clarissa Cagnato, in arrivo dal Cnrs francese e dall’Università Paris 1, utilizzerà innovative tecniche molecolari per ricostruire le diete degli antichi Maya che abitavano la regione meno elevata e pianeggiante.