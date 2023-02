Scorzè, incidente in via Crosarona: due automobilisti feriti

Alle 6.45 di martedì 14 febbraio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Crosarona a Scorzè per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. I due conducenti sono rimasti feriti e sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario del Suem.

I pompieri, giunti da Mestre con il personale di prima partenza e l'autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale medico per estrarre i feriti dalle auto coinvolte nell'incidente.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno avviato i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso si sono concluse poco dopo le 8. Ancora non è chiaro cosa abbia causato l'incidente. Indagini in corso per accertare le cause dell'incidente.