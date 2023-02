Camilla vestita per Carnevale da spazzina per pulire Venezia. Il plauso del sindaco

Un vestito in miniatura, anzi, una divisa. Camilla, 4 anni, veneziana “doc”, ha chiesto ai propri genitori un vestito di Carnevale davvero speciale: quello che vede indossare ogni giorno agli operatori ecologici di Veritas, la società municipalizzata multiservizi che tra le altre cose assicura lo spazzamento e la raccolta rifiuti a Venezia, dove lei abita.

La minuscola “spazzina” che pulisce la città

Lo scampanellio, ogni mattina, e la chiamata “spazzinoooo” che accompagna le sue colazioni, l’aprire la porta e consegnare il sacchetto del residuo o della raccolta differenziata, l’ha portata a identificare queste persone per quello che fanno: un servizio essenziale per la città

Così lei l’ha spuntata. E non solo ha avuto per carnevale la tanto ambita divisa ma anche gli attrezzi del mestiere: una scopa di rami e un carretto per la raccolta rifiuti in miniatura, ma perfettamente identico a quelli di Veritas.

Il plauso del sindaco

La cosa è stata segnalata al sindaco Brugnaro che in un post ha pubblicato la storia elogiando la piccola: «Camilla, 4 anni a giugno, ha voluto un vestito di Carnevale che valorizzasse il lavoro di tante persone, sottolineando l’importanza di tutelare Venezia.

Il significato del rispetto ce lo insegnano i bambini ❤️ È per loro che ci impegniamo!»