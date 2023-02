"Sottopasso della Romea non a norma per i disabili": la denuncia del comitato cittadino di Sant'Anna di Chioggia

Un video-denuncia per chiedere l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il sottopasso di Sant’Anna di Chioggia, che serve per passare da un lato all'altro della Romea, al momento non è fruibile né dalle persone disabili, né dai genitori con passeggini perché la pendenza è del 50% a fronte dell’8% previsto dalla normativa vigente. Il comitato cittadino che ha realizzato il video, postato anche sui social, chiede all’amministrazione comunale di risolvere il disagio. Il video è il primo di una serie che continuerà nei prossimi giorni per segnalare tutte le problematiche della frazione. (testo Elisabetta Boscolo Anzoletti, video comitato cittadino di Sant'Anna)

01:01