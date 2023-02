Colonna di fumo in cielo, paura a San Donà

Incendio vicino a un pollaio e magazzino di un'abitazione, si è alzata una paurosa colonna di fumo nel primo pomeriggio di domenica nella frazione di Fossà di San Donà, in via Piavon, vicino al ponte girevole. Le fiamme sono divampate tra il magazzino per il ricovero attrezzi e il pollaio e si sono velocemente allargate bruciando erba e sterpaglia attorno.

Hanno così alimentato un fumo particolarmente intenso e scuro che ha messo in allarme a frazione e tutti i residenti nella zona tra San Donà, Ceggia ed Eraclea. La colonna si notava infatti anche e diversi chilometri di distanza, addirittura da Jesolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di San Donà, con i colleghi di Jesolo e di Mestre a supporto.

Le cause dell'incendio sono quasi certamente accidentali e non ci sono stati feriti, anche se per precauzione è scattato il protocollo di emergenza che prevede sul posto anche l'autoambulanza del 118. I residenti hanno subito dato l'allarme anche se non era facile raggiungere il luogo dell'incendio e così, nel volgere di pochi minuti, le fiamme si sono allargate alla sterpaglia attorno.

Sono accorsi anche altri vicini di casa preoccupati per cercare di dare una mano. Hanno preso fuoco anche dei materiali accatastati nel magazzino che hanno contribuito ad alimentare quell'intenso fumo scuro che si è alzato al cielo formando una lunghissima colonna ben visibile da lontano.