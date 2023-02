Venezia, le pagelle. Jajalo, Pohjanpalo e Pierini, ecco i magnifici tre

6,5 JORONEN. Riflesso salva risultato sul colpo di testa di

Meccariello in un pomeriggio tutto sommato tranquillo.

Nell'assalto della disperazione della Spal dà sicurezza

all'intero reparto difensivo

6,5 CEPPITELLI. Controlla a vista Moncini e di fatto lo rende innocuo. Attento anche sulle palle aeree nonostante i tanti centimetri degli

spallini.

Il Venezia vince (2-1) il match salvezza con la Spal Alessandro Ragazzo 11 Febbraio 2023 Alessandro Ragazzo

7 HRISTOV. Dalle sue parti non si passa, una roccia e quando

è necessario non ci pensa due volte a spedire il pallone in

canale fuori dal “Penzo”. Dà compattezza alla difesa,

nonostante il naso incerottato.

7 ZAMPANO. Una spina costante al fianco destro della difesa spallino. Spinge come non mai, ma all'occorrenza si sacrifica molto anche in fase

difensiva. Tanti chilometri e tanta qualità.

6 CARBONI. Si va sovrastare da Dickmann nel duello aereo che

ha rimesso in partita la Spal. Incassa il colpo ma si

rimbocca le maniche e si rimette in trincea.

6 CANDELA. Magari ha spinto meno del solito, però non commette errore

particolarmente gravi, anzi.

6,5 TESSMANN. Diagonale chirurgico dell'americano con palla in buca d'angolo che gli dà tanta autostima e apre le porte al successo del Venezia. Per un'ora gioca benissimo, poi cala alla distanza.

6,5 CHERYSHEV. Gioca pochi minuti ma l'eleganza del gesto tecnico

che lancia Johnsen in campo libero vale da solo il voto. Sta

tornando. SV BUSIO Pochi minuti per dare un aiuto alla

squadra

6 ELLERTSSON. Partita ordinata e diligente per il

debutto casalingo dell'islandese, pur senza lampi

particolari. Vista la sua giovane età ha ampi margini di

miglioramento. Da seguire con attenzione.

6 ANDERSEN. Entra quando la squadra sta soffrendo per dare ordine al

centrocampo che era ormai in debito di ossigeno.

7 JAJALO. E' il faro del centrocampo veneziano. Un'altra

gara di grande spessore, è l'anima ed il cuore di questa

squadra. Quasi un lusso per la Serie B e il Venezia se lo

tiene ben stretto nella sua corsa verso la salvezza. Messo

fuori dai soliti crampi.

7 POHJANPALO. spizzicata di testa con assist perfetto per il gol di Pierini. Lotta, combatte e corre, si batte come un leone. È sempre nel cuore dell’area spallina a infastidire i difensori che faticano a tenerlo

7 PIERINI. Raccoglie il cioccolatino di Pohjanpalo, salta pure il portiere e

deposita in gol. Il ruolo di seconda punta gli si addice.

6 NOVAKOVICH. Certo nel finale poteva chiudere il match ed

invece si è incartato sul più bello. Ma non è facile giocare

con la maschera e con il naso rotto.

6,5 JOHNSEN. Corre, corre e corre. Tanta quantità, a scapito a volte della

qualità. Stavolta però ha confezionato un paio di assist che

meritavano miglior sorte.

7 VANOLI. Dopo la sconfitta con il

Sudtirol aveva chiesto uomini non giocatori. Il vento è

girato, il Venezia c'è e, come ha detto lui, ha capito

qual è il suo obiettivo. Non si è scoraggiato nel momento

più buio e sa benissimo che il lavoro non è finito. Passo

dopo passo il suo Venezia sta conquistando quella salvezza

che un mese fa sembrava pura utopia. Barra sempre dritta e

prua puntata verso la trasferta di Pisa.