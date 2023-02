Mascherati da Assange a Mestre

Un sit-in in pieno Carnevale in difesa del giornalismo libero. Il comitato veneto per Assange sabato 11 febbraio in piazza Ferretto a Mestre dalle 15 alle 17 ha portato la “Night Carnival for Assange” lanciata da Don’t Extradite Assange Campaign. Da Londra fino a Mestre e in tante città del mondo si utilizza il periodo del Carnevale, che anticamente serviva a sbeffeggiare i potenti di turno, per organizzare un presidio in difesa della libera informazione. Gli attivisti hanno indossato maschere che riproducono il volto di Julian Assange, giornalista che ha rivelato i crimini delle guerre in Afghanistan e in Iraq commessi dagli Stati Uniti e che rischia di essere estradato negli USA e condannato a 175 anni di carcere.