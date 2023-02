Fiori a Spinea per ricordare l’agente Menegazzi

Il 9 febbraio, nel 28esimo anniversario della scomparsa dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Giovanni Menegazzi, vittima del Dovere e Medaglia d’Argento al Valore Civile, alla presenza del Vicario della Questura di Venezia e del fratello del poliziotto tragicamente caduto in servizio, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Venezia, Elena Natale, e il personale, hanno commemorato il collega scomparso a causa di un incidente stradale nel 1995, all’età di soli 28 anni. L’agente Giovanni Menegazzi, assieme ad un collega, il 9 febbraio 1995 si stava recando a prestare soccorso a persone rimaste coinvolte in un incidente stradale a bordo di un’auto di pattuglia. La vettura di servizio, uscita da una rotatoria, sbandò a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia ed invase la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un camion che stava sopraggiungendo in quel momento. Il poliziotto morì durante il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate, lasciando la mamma, la signora Caterina Franzoi ed il fratello Enrico, poco più giovane di lui.

A Spinea, sul luogo dell’incidente sorge il cippo marmoreo alla memoria e qui si è svolta una breve cerimonia durante la quale è stato deposto un omaggio floreale, a nome del Capo della Polizia, per ricordare il giovane poliziotto caduto nell’adempimento del dovere. La sede della Sezione Polizia Stradale di Venezia, in via Ca’ Rossa a Mestre, è stata da anni intitolata a Menegazzi.