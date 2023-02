Il Giorno del Ricordo a Venezia: le cerimonie ufficiali

Giorno del Ricordo a Venezia. Cerimonie ufficiali di commemorazione del Giorno del Ricordo si sono svolte a Marghera, Mestre e Venezia. Oltre 250 mila gli esuli dell'esodo giuliano dalmata, che trovarono come primo approdo anche la città di Venezia. Erano presenti alle celebrazioni, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, gli assessori Renato Boraso ed Elisabetta Pesce, i presidenti delle Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, e di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, consiglieri comunali e di municipalità e il presidente dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Venezia, Alessandro Cuk. Al teatro del parco commemorazione e spettacolo per le scuole. Nel pomeriggio in piazza San Marco l’esposizione del banner in ricordo di Norma Cossetto, studentessa universitaria istriana torturata, violentata e gettata in una foiba, divenuta simbolo delle persecuzioni e del martirio di molti italiani di quelle terre. Il calendario completo e costantemente aggiornato degli appuntamenti si può consultare alla pagina www.comune.venezia.it/it/content/giorno-ricordo-2023 del sito del Comune di Venezia.