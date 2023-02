Con Max Giusti “Va tutto bene” al Toniolo di Mestre

Dopo le quattro repliche di Carlo & Giorgio, il cartellone de “I comici” prosegue al Teatro Toniolo di Mestre con Max Giusti. Venerdì 10 febbraio (con inizio alle 21) il comico e personaggio televisivo tra i più amati presenta “Va tutto bene”, due ore di puro divertimento che coinvolgeranno il pubblico tra monologhi e aneddoti vissuti in un continuo rimbalzo fra ieri e oggi.

Max Giusti, comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore, doppiatore e commediografo italiano, da vero mattatore, racconta, imita, canta, improvvisa al motto scaramantico di “va tutto bene”. Per esorcizzare con una risata i problemi del quotidiano, anche solo per una sera.

"È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2022.23" è il cartellone del Teatro Toniolo di Mestre promosso dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi che vede protagonisti i migliori artisti del panorama nazionale con i loro nuovi lavori.

Con "Va tutto bene", Max Giusti non è impazzito; dopo la pandemia, il lockdown, i teatri chiusi, come tutti gli italiani ha voglia di mettersi alle spalle un periodo no e ritrovare quella meravigliosa "normalità" che una volta, spesso ci trovavamo a criticare.

Tra la nostalgia di un passato recente e un presente che nessuno aveva osato immaginare, Max vuole intrattenere il pubblico alla sua maniera, regalando due ore di risate e di spensierato buonumore, in cui poterci illudere che vada veramente tutto bene.

“Va tutto bene” è uno show in cui il comico, accompagnato dai suoi fedelissimi musicisti, si confronta costantemente col pubblico, che pian piano diventa parte integrante dello show, perché dopo aver visto gli spettacoli "a porte chiuse" il pubblico è il vero spettacolo.