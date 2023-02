Al Carnevale di Mestre arrivano i carri mascherati

Dopo il pienone dello scorso weekend, entra nel vivo, sabato 11 e domenica 12 febbraio, il Carnevale di Mestre, con un fine settimana di eventi diffusi in città per bambini e famiglie.

Dalla mattina alla sera, tra la piazza e le vie del centro, un vortice di suoni, allegria e fantasia accoglierà i partecipanti, con numeri di giocoleria, arte circense, spettacoli di magia e marionette, per finire con le immancabili performance umoristiche di clown e trampolieri.

E lunedì 20 febbraio è in programma per la prima volta la sfilata dei carri allegorici, con partenza alle 15.30 da via Piave verso via San Pio X.

Quest’anno l'edizione del Carnevale a Mestre ha coinciso con la festa veneziana, un’idea del Comune di Venezia che si è rivelata vincente visto il gran numero di giovani con le loro famiglie coinvolte il 4 e 5 febbraio scorsi dagli spettacoli itineranti realizzati in centro e nelle aree limitrofe, con artisti di strada quali Maurizio Marchetti, Dario Ayala, Fede Scotch Lidy Mae, Lo Mago Abacuc dalla compagnia del Circo Patuf, i gruppi Funkasin Marching Band e Badabimbum Band, oltre ai Trampolieri della Baracca di Buffon