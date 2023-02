Tangenti a Santa Maria di Sala. Dopo lo scontro in Consiglio si va avanti. La sindaca: "Siamo onesti". Le opposizioni: "Ora di dimettersi"

La sindaca di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi, spiega i motivi per cui la maggioranza ha deciso di proseguire nel governo del paese dopo gli arresti che hanno coinvolto due ex sindaci. Rocchi: "Siamo qui per l'interesse pubblico e dei cittadini, noi siamo persone oneste". I consiglieri comunali di opposizione Francesca Scatto (Lega) e Leandro Favaro (Civica insieme), di Santa Maria di Sala, spiegano perché hanno chiesto le dimissioni della sindaca Natascia Rocchi e di tutta la maggioranza. "Per noi non ci sono più le condizioni per proseguire. C'era il bisogno di fare consultazioni, non c'è volontà di collaborazione". (Videointervista di Alberto Sanavia, riprese di Lorenzo Pòrcile)

03:01