Servizio civile al rush finale, domande entro il 10 febbraio

Ultimi giorni per partecipare al bando del Servizio civile. Scade venerdì 10 febbraio, alle ore 14, il termine utile per la presentazione delle domande relative al Bando per il Servizio civile 2023: disponibili 79 posti, per 15 diversi progetti.

Possono partecipare i giovani tra i 18 ed i 29 anni non compiuti, italiani e stranieri, che saranno impegnati per un anno, per 25 ore settimanali, percependo un compenso di 444,30 euro mensili. Avranno poi diritto, come benefit, all'abbonamento gratuito per i trasporti urbani e ad un buono pasto settimanale. Per gli studenti universitari il servizio civile può essere valido anche per il riconoscimento di crediti formativi.

Attualmente sono ancora disponibili vari posti, in particolare nei settori riguardanti l'area sociale (in qualità di animatori in case di riposo e in comunità, o di aiuto materiale e compagnia agli anziani) e quella della Cittadinanza attiva.

Gli interessati devono presentare la domanda entro le ore 14 del 10 febbraio 2023, utilizzando la piattaforma “Domanda On Line” (DOL), allegando anche possibilmente, per una valutazione più esaustiva di titoli ed esperienze, il proprio curriculum vitae.

Per dubbi o difficoltà per l'invio della domanda si può inviare una mail all'indirizzo domandaonline@serviziocivile.it.

Per tutte le informazioni sui progetti del Comune di Venezia:

Servizio Programmazione Selezione ed Acquisizione del personale - Servizio Civile, Comune di Venezia – tel. 041 2749001

mail: servizio.civile@comune.venezia.it

www.comune.venezia.it/serviziocivile



Ci sono varie opportunità anche esterne rispetto al Comune di Venezia

Tre posti per ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni, nell’ambito del Servizio civile universale della durata di un anno, negli uffici del Patronato Inac Cia di Venezia e provincia. Nello specifico, sono disponibili due posizioni nella sede provinciale di Marghera (via Durando 14) e una in quella zonale di San Donà di Piave (Galleria Leon Bianco 10). Gli interessati potranno presentare la relativa istanza entro il prossimo 10 febbraio, previa attivazione dello Spid, a domandaonline.serviziocivile.it.

Da bando, sono previste 25 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì, per un compenso mensile di 444,30 euro.

«Si tratta di un’opportunità unica per imparare una professione – sottolinea il direttore del Patronato Inac Veneto, Luciano Bozzato – e per aiutare, nel concreto, cittadini e i pensionati. Un modo, inoltre, per affacciarsi al mondo del lavoro in un ambiente ad elevata competenza e serietà». Fra i servizi a favore dei cittadini, al Patronato Inac è possibile ottenere informazioni e sbrigare le pratiche relative alla tutela del lavoro, pensioni, invalidità civili, disoccupazione e immigrazione. Per maggiori informazioni sul Servizi civile universale, scrivere a inacveneto@cia.it.

Portinerie di quartiere

Il Centro Servizi per il volontariato cerca invece quattro giovani da inserire nel Centro e nelle Portinerie di quartiere di Mestre e Venezia. Il progetto fa parte del Programma “Inter-Azioni per Comunità Accoglienti e Solidali” del Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e permetterà a 4 giovani, tra i 18 e i 28 anni, di fare un anno di esperienza a supporto delle realtà del terzo settore, nelle attività di progettazione e sperimentazione di nuovi canali e strumenti che facilitino l’accesso al mondo del volontariato, occupandosi in prima persona delle fasi di analisi della domanda e dell’offerta di volontariato, della gestione dei contatti, della diffusione di contenuti e informazioni e dell’accompagnamento diretto dei cittadini alle realtà del volontariato veneziano. I volontari in Servizio Civile saranno di supporto al team dell’area progettazione sociale di Cavv - Csv di Venezia nel design e nella realizzazione di progetti e servizi di orientamento al volontariato destinati a cittadini, scuole, aziende del territorio. Parte delle attività si svolgeranno invece nelle Portinerie di Quartiere di Mestre e Venezia, dove potranno occuparsi e gestire in loco, e a contatto con l’utenza, le attività di orientamento assieme ad altri servizi di prossimità, coordinati dalle associazioni partner ETICIty Exploring Territories Imagining the City, ADA con Venezia APS e Red Carpet for All APS.

L’opportunità è per tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia, senza condanne penali a carico. La scadenza per presentare le domande è fissata per il giorno 10 febbraio, entro le ore 14.