Jesolo, blitz notturno dei ladri all’hotel Danubio blu e al ristorante Magnolia

Un altro hotel e un ristorante derubati. Dopo l’hotel Bristol di via Puccini, anche l’hotel Danubio in via Bafile e il vicino ristorante Magnolia. Anche all’hotel Danubio i ladri sono entrati nella notte scassinando uno degli ingressi e provocando danni maggiori rispetto al magro bottino, di fatto nulla di prezioso essendo l’albergo ancora chiuso.

Al ristorante Magnolia, hanno rubato qualche spicciolo dal fondo cassa e i palmari impiegati nel pubblico esercizio che riaprirà tra un paio di settimane sempre con la gestione del noto ristoratore jesolano Giovanni Montino.

Più personale di polizia

Il presidente dell’Aja, Pierfrancesco Contarini, ha ricordato di aver già affrontato un incontro con i vertici provinciali dell’Arma: «Presto ne avremo uno con il Questore e la nostra richiesta è di avere garanzie di rinforzi degli organici tutto l’anno».

L’associazione sostenitori amici della polizia di Stato (Ansap) è in sintonia con le categorie. «Abbiamo chiesto un aumento di personale di Polizia nella zona dello Jesolano per potenziare la prevenzione e avviare subito indagini che stroncassero il fenomeno sul nascere» dice il presidente Flaviano Iuliano.

Ladri specializzati

«Non siamo stati ascoltati e questa è la conseguenza. È evidente che i malviventi hanno trovato terreno fertile e si sono specializzati attaccando le strutture alberghiere. Jesolo è meta di tantissimi turisti provenienti da varie località del mondo: se non si procede con un attento programma per la sicurezza, si rischia che queste notizie giungano oltremare generando un grave danno d’immagine».