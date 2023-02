Incidente nautico in laguna a Venezia, taxi acqueo centra mascareta

Incidente nautico martedì mattina, 7 febbraio, tra le Vignole e Murano. Un taxi acqueo ha, per cause in via di accertamento, centrato in pieno una mascareta su cui si trovavano due regatanti donne impegnate in allenamento. Le donne sono finite in acqua.

Immediati i soccorsi. Le due regatanti sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Civile per essere visitate e medicate per i postumi della caduta nell’acqua gelida della laguna.

Accertamenti sono in corso da parte della polizia locale. L’imbarcazione è stata recuperata verso le 9.15 dai vigili del fuoco intervenuti nel canale dei Marani.

Le due donne, una sulla ventina e una intorno ai 45 anni, hanno riportato lievi traumi. In Pronto Soccorso sono state medicate e tenute in osservazione per il tempo consono. Poi sono state dimesse entrambe con una prognosi di alcuni giorni.