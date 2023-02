Carnevale troppo kitsch: «Così è solo per turisti, serve la partecipazione di tutti i veneziani»

Perché il Carnevale di Venezia torni davvero a vibrare come quelli rimasti nella storia, deve essere organizzato dai veneziani. Andando a fondo delle critiche sparate in questi giorni contro quella che viene considerata l’ennesima “turistata”, emerge il desiderio di molti abitanti di partecipare all’ideazione del Carnevale, esattamente come fa Burano, esempio di una festa «semplice, ma vera» in cui nativi e foresti si incontrano.

Dopo l’inaugurazione dell’attuale edizione le polemiche sono infatti fioccate, condite da un Tweet dell’assessore al Turismo Simone Venturini, poi subito rimosso, in cui celebrava la città di «luci e mafia» (al posto di magia). Refusi a parte, il consigliere comunale Marco Gasparinetti ha suggerito con un post di andare per il Carnevale a Viareggio; la giornalista Petra Reski ha pubblicato un articolo sul Frankfurter Allgemeine parlando di «una città travestita da comparsa che viene fotografata da migliaia di persone prive di travestimento».

Molti gli scontenti per il tradimento della Pantegana: nata come dimostrazione dei veneziani che resistono al turismo di massa, per la prima volta il ratto gigante ha sfilato in Canal Grande e non in quello di Cannaregio, perdendo quella vena ribelle che i veneziani tanto amavano. Come se non bastasse, dalla sua bocca sono fuoriusciti decine di palloncini che hanno impallidito chi si impegna per una città sostenibile.

«Ore e ore a spiegare nelle scuole che i pezzi di plastica uccidono pesci e animali e cosa fanno gli adulti? Lanciano palloncini, incuranti delle conseguenze» è stato scritto da più su FB. «Sono biodegradabili» ha spiegato Vela, la società del Comune che organizza gli eventi. Insofferenza anche da parte di chi ribadisce da anni che la città è venduta e svenduta. «Se c’è l’ambizione di fare uno spettacolo in stile Broadway o Las Vegas che il Comune appalti tutto a una società di entertainment che almeno sa come fare» commenta Matteo Secchi di Venessia.com.

E ha aggiunto: «Bisogna azzerare questo Carnevale e ricominciare da zero dando ai cittadini di ogni campo o sestiere la facoltà di organizzare degli eventi partendo dal basso. Va bene che ci sia chi coordina, ma soltanto in questo modo avremo un Carnevale spontaneo».

Oltre alla Pantegana traditrice tanti veneziani hanno trovato di cattivo gusto la chiatta con remi finti, attori vestiti da maiale e una gabbia con una donna dentro.

Vela spiega: i maiali rievocano la tradizione del risarcimento al Doge di 12 porci, la gabbia, utilizzata dalla Fenice per l’opera «I due timidi» di Nino Rota, è uno spazio in sicurezza per gli acrobati. Eh sì, ma chi non lo sapeva ha trovato la scena di cattivo gusto.

«Questo Carnevale è legittimo, ma non è per i veneziani eccetto quello di Burano e di Castello» spiega Gasparinetti. «Per adesso abbiamo assistito al trionfo del kitsch e la Pantegana che sfila in Canal Grande è il simbolo di quanto la grande macchina del turismo fagociti tutto, anche le iniziative più spontanee».