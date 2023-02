Anziana percorre circa tredici chilometri contromano lungo la A28

Nonnina in auto semina il panico viaggiando contromano. Con lei viaggiava anche un passeggero. L’anziana ha percorso il tratto di A28 tra Portogruaro e Azzano Decimo, di circa 13 chilometri. Il mezzo, bloccato dalla Polstrada sul territorio azzanese, è stato posto sotto sequestro: si tratta di una Lancia Y.

La signora, classe 1936, ora rischia la denuncia per guida pericolosa. Risiede in Veneto e le è stata ritirata della patente. Dovrà pagare anche una multa per rientrare in possesso dell’auto.

L'allarme è scattato alle 11 di domenica 5 febbraio, quando alcuni automobilisti hanno notato il veicolo infilarsi a destra sul corridoio d'uscita della carreggiata Sud dell'A28. Al volante c'era la donna, a fianco il passeggero, un coetaneo.

La signora, bloccata ad Azzano Decimo dalla Polstrada di Spilimbergo, si è giustificata dicendo di non essersi accorta del segnale di divieto di accesso. In pratica, in una zona che ricade nel comune di Gruaro, anziché percorrere il cavalcavia e immettersi regolarmente in carreggiata Nord, l'automobilista si è introdotta percorrendo al contrario il curvone d'uscita.

Il giorno prima, nel tratto compreso tra Portogruaro e Azzano, in carreggiata Nord era stata segnalata un'altra vettura in contromano. In realtà non era così: infatti una macchina stava procedendo regolarmente in direzione di Pordenone quando improvvisamente si è rotto lo sterzo: la vettura, diventata ingovernabile, era finita in testa coda e l'automobilista aveva mantenuto la lucidità per arrestarne la corsa senza provocare incidenti.