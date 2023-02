Coralli, spugne, pesci colorati: ecco le Tegnùe, la "barriera corallina" al largo di Chioggia

Sotto il mare un trionfo di colori. Le Tegnùe al largo di Chioggia regalano scenari mozzafiato non solo ai sub che decidono di immergersi e hanno la fortuna di vedere dal vivo coralli, spugne e pesci di ogni tipo, ma a tutti grazie ai video di Piero Mescalchin, instancabile promotore del tesoro sommerso di Chioggia. Nel nuovo video un tappeto di spugne coloratissime (Tedania anhelans e Serranus hepatus) nasconde i movimenti di piccolo pesci tigrati. Le Tegnùe, già Zona di tutela biologica (Ztb) e Sito di interesse comunitario (Sic), di recente hanno ottenuto anche il riconoscimento di Zona speciale di conservazione (Zsc). (testo di Elisabetta Boscolo Anzoletti, video per gentile concessione di Piero Mescalchin)

