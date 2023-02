A Mestre la manifestazione a difesa della legge 194 sull'interruzione di gravidanza

Ecco la manifestazione indetta a Mestre per la difesa della legge 194 e contro la presentazione del libro anti-aborto che Mario Adinolfi, invitato dal Movimento per la vita, al centro culturale Candiani. Alla manifestazione aderiscono i centri sociali, collettivi e associazioni come “Non una di meno”, Lisc, laboratorio Pandora e Cgil. Video Paolo Zaffaina / Agenzia Pòrcile

02:02