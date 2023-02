Si nascondono dentro un carro tramoggia, rischiano il soffocamento

Un probabile viaggio della speranza per poco non finisce in tragedia. Due persone sono state recuperate da un carro tramoggia, di un treno merci proveniente dalla Serbia e diretto alla Cereal Docks. Stanno discretamente bene, dopo 35 ore di viaggio, ma hanno rischiato il soffocamento. Si tratterebbe di due uomini, di possibile origine asiatica.

L'allarme è stato lanciato non appena si sono percepite grida di aiuto dall'interno di uno dei carri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro e San Donà. In analoghi viaggi alcuni anni fa vennero soccorse almeno una decina di persone e in un caso un profugo perse la vita.