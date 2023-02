Morto don Ferruccio Cavaggioni, parroco alla Madonna dell’Orto a Venezia

Lo ha trovato senza vita, accasciato sulla poltrona in camera sua, il confratello don Vittorio Buset. Non vedendolo scendere per colazione era salito nella stanza e lo ha trovato esanime. Don Ferruccio Cavaggioni, 81 anni, è morto improvvisamente nella sua casa, il patronato della Madonna dell’Orto a Venezia dove era direttore e parroco da molti anni.

Padre Giuseppino del Murialdo, intelligenza fervida accompagnata da una sottile ironia, era stato per molti anni direttore e insegnante al Collegio Brandolini Rota di Vicenza.

«Ha dedicato la sua vita ai Giuseppini e ai ragazzi», dicono in lacrime i suoi confratelli. Don Ferruccio era persona acuta, si era inventato i messaggi domenicali via Whatsapp per raggiungere i suoi parrocchiani che non potevano partecipare alla messa.

Amante dell’arte e orgoglioso dei tesori della sua chiesa, famosa per le grandi tele di Tintoretto. Venerdì 3 febbraio alle 16 una messa in suo ricordo alla Madonna dell’Orto, sabato mattina, 4 febbraio, i funerali nel patronato Leone XIII di Vicenza, sua città natale.