San Valentino, Jesolo diventa città dei cuori

Jesolo si trasforma nella Città dei cuori. Dall’11 al 14 febbraio Jesolo accoglierà tutti coloro che vorranno festeggiare l’amore con allestimenti pensati ad hoc in tutta la città e un cuore pulsante in piazza Mazzini. Proprio qui, infatti, troverà spazio una grande luminaria a forma di cuore e una cornice che faranno da sfondo a foto indimenticabili. Si potrà, poi, visitare l’area allestita a tema matrimoni dove sarà possibile reperire informazioni sulle possibilità offerte dalla città e scegliere la location più adatta per rendere speciale e unico il “giorno più bello”. Altre postazioni selfie saranno presenti in sette piazze: piazza I Maggio, Milano, Marconi, Brescia, Carducci, Casabianca e Aurora e sopra i due pontili della spiaggia di fronte a piazza Mazzini. Per in unico grande flusso dedicato all’amore, scatti basterà caricare le proprie foto con l’hashtag #jesolocittadeicuori.

Sabato e domenica 11 e 12 febbraio, piazza Mazzini ospiterà un mercatino con 24 banchetti firmati Centopassioni, tutti bianchi e con un enorme cuore davanti illuminato, che creeranno un’atmosfera romantica e che esporranno regalistica e oggettistica a tema San Valentino, artigianato, fiori, piante e dolciumi. Faranno da cornice al mercatino, la musica radiofonica di Yes Radio, partner dell’evento, che durante le dirette manderà in onda le dediche e i messaggi d’amore degli innamorati e dal vivo le note di un pianoforte a coda che accompagneranno gli ospiti durante la passeggiata, alla scoperta di ritrattisti e caricaturisti, dei tatuaggi dell’amore, auto d’epoca e del famoso “Selfie Mirror”, lo specchio dell’Amore davanti al quale fermarsi per un clic. A fare da sfondo, infine, una pioggia di cuori che verranno proiettati sulla facciata dell’Hotel Principe Palace e una cascata di coriandoli che scenderanno dal cielo.

L’evento sarà organizzato in coordinamento con l’analoga iniziativa organizzata in diversi Comuni del lago di Garda con l’evento denominato “Lago di Garda in Love”, in collegamento con la città austriaca di Innsbruck.

«Una città come Jesolo può diventare lo sfondo ideale per tante diverse manifestazioni, tra cui certamente quella dedicata a San Valentino – dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore al commercio, Alessandro Perazzolo -. C’è chi a Jesolo ha trovato l’amore e chi è innamorato della città, ecco perché ogni anno moltissime persone scelgono la nostra città anche per il fatidico ‘Sì’. Siamo sicuri che questa manifestazione saprà intrattenere, allietare e incantare».