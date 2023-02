Crisi Reyer, Freeman al Besiktas. Al suo posto ipotesi Andrews. Ma c’è poco tempo

Lubiana come Scafati: un'incompiuta. Reyer sempre più giù, anche in Eurocup, dove la qualificazione non potrà sfuggire al quintetto di De Raffaele (+6 sul penultimo posto di Cluj-Napoca e 2-0 negli scontri diretti), ma non entrare nelle prime quattro significa avere lo scontro diretto in trasferta fin dagli ottavi di finale.

Le date e i problemi con Freeman

Adesso bisogna finire bene prima della sosta (Brindisi e Pesaro in casa in campionato, Lietkabelis in trasferta in coppa), anche se ci saranno movimenti in uscita e in entrata nei prossimi giorni.

Dopo Sima, tocca a Freeman fare le valigie, la faraonica campagna estiva della Reyer sta per perdere un altro pezzo.

Non c’è ancora l’ufficialità della separazione, che dovrebbe arrivare comunque in giornata, ma in Turchia danno per imminente l’approdo di Allerik Freeman al Besiktas Istanbul di Jason Rich e Michal Sokolowski, società dal lontano blasone, ma attualmente in lotta per non retrocedere.

Significativa la “permanenza” in panchina di Freeman, mercoledì sera, a Lubiana, non utilizzato da Walter De Raffaele contro l'Olimpija, dopo i 6’ giocati contro Cluj-Napoca e i 4’ di sabato a Scafati.

Un “separato” in casa da settimane, fuori dal sistema di gioco del tecnico livornese, scivolando progressivamente all’ultimo posto nella rotazione degli stranieri nel corso delle settimane. Colpe tutte sue o incapacità di inserirlo nel gruppo?

L’offerta Besiktas

Per molti aspetti ricorda la giubilazione della passata stagione di Tarik Phillip o quella di Yankouba Sima nell’attuale per non andare troppo indietro nel tempo.

Pur di lasciare la Reyer e ritornare a giocare, Freeman non ha declinato l’offerta del Besiktas Istanbul, ultima in campionato e fuori dalle coppe europee, dopo l’eliminazione nelle qualificazioni di Fiba Europe Cup per mano dei francesi di Cholet.

Il Besiktas era la squadra di Gediminas Orelik, che un mese fa ha rescisso ed è ritornato in Lituania al Lietkabelis Panevezys, prossimo avversario della Reyer in Eurocup.

Il calendario e Andrews

Se per il campionato c’è tempo per eventuali inserimenti fino alla vigilia dei playoff, che la Reyer dovrà comunque conquistare cambiando passo per evitare un flop clamoroso, il regolamento dell’Eurocup dà tempo fino a lunedì 6 febbraio ai club per tesserare nuovi giocatori. Ritorna d’attualità Andrew Andrews, la guardia inseguita dalla Reyer in estate e poi andato al Panathinaikos Pireo.

La guardia americana, non gioca da fine ottobre, essendo finito in fondo al roster dei “green” soprattutto dopo l’arrivo di Dwayne Bacon, non solo non gioca in Eurolega, ma nemmeno in campionato, e proprio domenica scorsa ha spedito a Eurohoops una dichiarazione scritta spiegando la sua situazione all’interno della squadra greca.

La situazione in Eurocup e Coppa Italia

Classifica. Se nel girone A di Eurocup, la situazione è ancora abbastanza fluida, nel girone B sono già 6 le squadre qualificate al tabellone a eliminazione diretta (Gran Canaria, Turk Telekom Ankara, Hapoel Tel Aviv, Buducnost, Paris Basket Ball e Promitheas Patrasso), da decidere le posizioni.

Final Eight. Ieri è stata presentata a Torino la Final Eight di Coppa Italia che avrà ancora Umana come gold sponsor per il secondo anno consecutivo.