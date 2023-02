La Reyer perde anche col Cedevita: è crisi nera e Freeman se ne va

All’Arena Stozice di Lubiana, nel round 13 di EuroCup, Venezia cade contro il Cedevita. Una sfida equilibrata che si decide in volata. La squadra di De Raffaele ancora una volta gestisce male gli ultimi minuti e trova così il sesto ko nel torneo europeo. Per gli sloveni Ferrell è inarrestabile chiudendo con 20 punti e 7 assist, seguito dai 16 di Adams; impressionati i 19 rimbalzi presi da Omic.

La Reyer si aggrappa invano ai 19 punti di Granger, mentre Freeman non entra in campo e in questi giorni rescinderà con Venezia. Consueto quintetto di partenza per Venezia con Spissu, Granger, Parks, Willis e Watt a cui risponde il Cedevita schierando Ferrell e Adams nel ruolo di guardie, Radovic e Alibegovic in quello di, mentre l’unico vero lungo è Omic.

La partita

Equilibrio iniziale 6-6 al 3’; l’Umana trova con Spissu, Watt e Granger i punti per allungare sul 6-13 al 4’. Gli sloveni reagiscono con un parziale di 9-0 firmato da Omic, che fa la voce grossa sotto i tabelloni, e Ferrell: 15-13 al 6’. A cronometro fermo Parks interrompe il parziale, ma Jeremic insacca due triple consecutive, 21-18 all’8’. I Padroni di casa trovano soluzioni continue dall’arco: Ferrell pizza la bomba del +6 costringendo De Raffaele al timeout. È ancora Omic a dominare nel pitturato, massimo vantaggio Lubiana sul 26-18.

L’ultimo canestro lo mette Granger per il 26-20 con cui si chiude il primo quarto. Gli orogranata soffrono la fisicità dei lunghi sloveni: l’affondata di Matkovic vale il +8. Venezia reagisce con Moraschini e De Nicolao, 30-26 al 13’.

A metà frazione 32-34 grazie al piazzato di Brooks e la tripla di un ottimo De Nicolao. L’Umana prova ad allungare con un gioco da 2+1 di Moraschini e la tripla di Granger, 32-40 al 17’. Massimo vantaggio Reyer con il canestro di Willis, 34-43 al 18’.

Il Cedevita va da Muric e lima il divario sul -5. Alla seconda sirena si chiude con la tripla di Ferrell sul 40-44. Al rientro in campo, ottima partenza dell’Umana: Parks e poi Watt realizzano i canestri del 40-48 al 23’, ma dalla parte opposta Omic sigla quattro punti in fila.

Al 24’ viene sanzionato un fallo antisportivo agli sloveni, la Reyer però non capitalizza e a metà del terzo periodo il punteggio è fissato sul 47-50 con l’ennesima tripla di Jeremic. Ci pensa Adams ad segnare la tripla del 52-53 al 27’, subito dopo quella messa da Tessitori. Lo stesso Adams replica con un’altra bomba, sorpasso Lubiana sul 55-53 al 28'. Adams è inarrestabile: giocata da 2+1 per l’esterno americano e +5 Cedevita.

Il terzo quarto termina sul 61-59. Venezia non molla: De Nicolao piazza la tripla del vantaggio, 63-64 al 32’. Gli sloveni sfruttano il talento offensivo di Ferrell e Adams, 67-64 al 34’. Ancora il solito Granger riporta i suoi in perfetta parità, 67-67 al 35’. Dalla parte opposta Omic si fa largo dopo un rimbalzo offensivo e infila il canestro del +2. La tripla di Parks vale il +1 e poi una sua giocata difensiva regala il possesso all’Umana ma Spissu sbaglia il tiro, 69-70 al 38’. Muric attacca Granger in penetrazione e sigla il +1; Ferrell mette i punti del 73-70 a 1’17” dalla fine. Watt sbaglia il semi-gancio, mentre Muric subisce fallo e dalla lunetta segna il primo, sbaglia il secondo libero ma il rimbalzo è degli sloveni. Ferrell mette un solo libero, mentre Moraschini in velocità mette la bomba del 75-73 al 21” dalla sirena. Venezia si aggrappa al fallo sistematico: il match lo chiude Adams glaciale ai liberi. 77-73 il finale.