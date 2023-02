Il Superenalotto bacia Portogruaro: vinti 110 mila euro con un 3 Stella

Colpo grosso al Superenalotto martedì 31 gennaio a Portogruaro: il sistema preparato dall'Olivo Point, ricevitoria di viale Trieste, ha centrato un fortunato 3 Stella da 110 mila euro. Hanno comparto una quota del sistema 250 persone, tutte residenti nella zona e, in parte, a Latisana: alcuni hanno speso 27 euro, centrando al vincita di 400 euro, altri invece hanno giocato un po' di più, investendo una somma di 55 euro e si sono portati a casa mezzo stipendio, 800 euro.

"Così con il sistema chiamato 'Tutti e 90' sono stati vinti 110 mila euro al Superenalotto"

Ora la febbre è alta per il Jackpot da capogiro di 318 milioni di euro. Ma a differenza di come può sembrare, non c'è la frenesia delle vincite precedenti. «Infatti abbiamo preparato un nuovo sistema per puntare alla vincita grossa», ammette il titolare Gabriele Nogherotto, «Ma il montepremi a livello nazionale è basso, appena 8 milioni. Ci sarà modo di incrementare le giocate».

Poi un retroscena clamoroso: il vincitore dei 77 milioni di quasi 6 anni fa a Caorle è diventato cliente fisso da Nogherotto. Insomma, di vincere da queste parti non si perde l'abitudine. Ma chi è il vincitore o la vincitrice? «Si dice il peccato», se la cava Nogehrotto con una battuta, «non il peccatore».

A Concordia due settimane fa si è registrata una quaterna secca al Lotto.